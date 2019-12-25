Петербуржцам рассказали, как не попасть на удочку билетных мошенников

Музейщики запустили систему покупки онлайн-билетов, которая оказалась очень эффективной. Билеты покупаются лишь на конкретный сеанс, причем каждый из них именной.

Петербуржцам рассказали, как не попасть в руки мошенников, которые торгуют билетами. Об этом рассказали в "Петербург2".

В ГМЗ "Петергоф" рассказали, что перед Осенним праздником фонтанов появилось много билетных мошенников. По словам представителей музея-заповедника, перед мероприятием увеличилось количество сайтов-однодневок, зачастую продающих несуществующие VIP-билеты с сидячими местами за большие деньги.

Музейщики запустили систему покупки онлайн-билетов, которая оказалась очень эффективной. Билеты покупаются лишь на конкретный сеанс, причем каждый из них именной. Также есть важное условие: в один заказ можно добавить не более пяти билетов. Такие меры если не побеждают мошенников, то хотя бы помогают их сдерживать.

Клуб "Космонавт" использует другие методы: он периодически блокирует сайты-клоны. Так, IT-специалисты регулярно связываются с хостерами и регистраторами. Однако, к сожалению, подобное устранение проблемы всегда носит временный характер, и мошенники возвращаются уже под другими личинами.

В Comedy Club Санкт-Петербург с мошенниками борются исключительно нативно-информационным образом. Как рассказала Ольга Наливушкина, PR-директор Comedy Club Санкт-Петербург, они делают посты и анонсы в своих социальных сетях, где рассказывают о двух официальных сайтах, где можно купить наши билеты без наценки. Других вариантов привлечь их к ответственности нет, т.к. они зарегистрированы не как билетный оператор, а именно как консьерж-служба.

Фото: phxere

