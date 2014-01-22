Мошенники выманили у пожилой петербурженки 3,5 млн рублей

Аферисты воспользовались проверенной схемой и представимой сотрудниками Центробанка.

В субботу, 24 сентября, в полицию обратилась 76-летняя петербурженка, которая лишилась 3,5 млн рублей из-за мошенников. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам женщины, проживающей на Апрельской улице, ей поступил звонок на домашний телефон. Аферисты прикинулись сотрудниками Центробанка и убедили бабушку перевести деньги на "безопасные" счета, чтобы избежать кражи. Жертва обмана отдала одну часть денег курьеру, а другую перевела самостоятельно.

Оперативники разыскивают злоумышленников.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая сотрудница петербургского НИИ отдала мошенникам 9,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV