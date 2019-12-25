Пожилая сотрудница петербургского НИИ отдала мошенникам 9,6 млн рублей

Звонивший аферист представился сотрудником Центробанка и убедил 73-летнюю женщину перевести средства на "безопасные" счета.

В понедельник, 19 сентября, к правоохранителям Петроградского района Петербурга обратилась 73-летняя сотрудница атомного НИИ с заявлением о том, что мошенники убедили её перевести на сторонние счета 9,6 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Пожилая женщина рассказала, что 8 сентября на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Центробанка. Аферист настоял на переводе денег на "безопасный" счет, якобы для обеспечения защиты. В итоге жертва обмана сняла все свои сбережения из разных банков и перевела их мошенникам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что сделка по продаже смартфонов на "Авито" закончилась разбойным нападением на Бухарестской улице.

Фото: Piter.TV