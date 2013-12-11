Пенсионерка перевела более 1,2 млн рублей мошенникам, пытаясь спасти сбережения

Пожилой женщине позвонили "сотрудники банка", запугав её рисками кражи денег со счёта.

В субботу, 10 сентября, к правоохранителям обратилась 70-летняя жительница Выборского района. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой очередной схемы телефонного мошенничества. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, ей несколько дней подряд звонили неизвестные, которые представлялись "сотрудниками банка" с пугающими заявлениями о попытках неких аферистов снять деньги с её счёта. По словам злоумышленников, чтобы "сохранить сбережения", их нужно перевести на сторонние счета. После уговоров бабушка перевела на мошеннический счёт 1 млн 222 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, мошенников разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что с января жертвой телефонных мошенников стал каждый второй петербуржец.

Фото: Piter.TV