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Мошенники обманули двух пенсионеров из Петербурга более чем на 7 млн рублей
Сегодня, 10:26
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Мошенники обманули двух пенсионеров из Петербурга более чем на 7 млн рублей

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Жертвами аферистов стали мужчина и женщина, проживающие в Василеостровском и Фрунзенском районах.

Аферисты смогли войти в доверие двум пожилым жителям Северной столицы. В общей сложности мужчина и женщина, проживающие в Василеостровском и Фрунзенском районах, лишились более 7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, заявление в полицию направила 68-летняя петербурженка, которая с 19 октября общалась со лже-сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина посоветовал её перевести деньги на якобы безопасный счёт. Пенсионерка не только направила в руки мошенников 3 млн 897 тыс. рублей на и оформила на себя кредит суммой в 800 тыс. рублей.

Кроме того, к правоохранителям обратился 83-летний горожанин, который заявил, что летом обратил внимание на рекламу об увеличении дохода. Пенсионер позвонил по указанному в объявлении номеру: ему ответил оператор, предложивший переводить средства на сторонний счёт "ради накоплений". За 2 месяца мужчина лишился 3 млн 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что курьер петербургских телефонных мошенников получил 3 года общего режима.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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