Мошенница "из банка" обманула пенсионерку на 860 тысяч рублей

Неизвестная убедила бабушку обменять старые купюры на новые из-за грядущей девальвации.

Ночью 15 марта в полицию обратилась 83-летняя петербурженка, заявившая, что стала жертвой мошенницы. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Пятью днями раньше к бабушке у дома №53 по набережной Черной Речки подошла неизвестная женщина и назвалась сотрудником банка. Незнакомка заверила пенсионерку, что грядет девальвация денежных средств, и выяснила, что дома у пожилой петербурженки хранится 860 тысяч рублей. Бабушку убедили обменять старые купюры на новые, и пенсионерка передала лжесотруднице банка имеющиеся деньги. Та скрылась с места, как только заполучила денежную добычу.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге техник ударил пенсионерку по лицу и разбил ее телевизор.

Фото: pixabay