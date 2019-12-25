В Петербурге техник ударил пенсионерку по лицу и разбил ее телевизор

Мужчина пришел в ярость после того, как женщина не смогла с ним расплатиться.

Накануне в полицию Приморского района Петербурга обратилась 80-летняя пенсионерка и заявила о нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам пожилой женщины, на нее напал частный мастер по ремонту техники. Мужчина пришел в квартиру к пенсионерке на проспекте Славы, чтобы починить планшет. За ремонт он потребовал 10 тысяч рублей. Когда выяснилось, что у бабушки нет таких денег, незнакомец пришел в ярость. Он ударил потерпевшую по лицу, разбил ногой ее телевизор, вырвал из рук кошелек, в котором находились 300 рублей, и скрылся.

По факту случившегося проводится проверка. Злоумышленника ищет полиция.

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Фото: Piter.TV