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В Петербурге техник ударил пенсионерку по лицу и разбил ее телевизор
Сегодня, 10:28
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Alena_Zinovieva

В Петербурге техник ударил пенсионерку по лицу и разбил ее телевизор

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Мужчина пришел в ярость после того, как женщина не смогла с ним расплатиться.

Накануне в полицию Приморского района Петербурга обратилась 80-летняя пенсионерка и заявила о нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам пожилой женщины, на нее напал частный мастер по ремонту техники. Мужчина пришел в квартиру к пенсионерке на проспекте Славы, чтобы починить планшет. За ремонт он потребовал 10 тысяч рублей. Когда выяснилось, что у бабушки нет таких денег, незнакомец пришел в ярость. Он ударил потерпевшую по лицу, разбил ногой ее телевизор, вырвал из рук кошелек, в котором находились 300 рублей, и скрылся.

По факту случившегося проводится проверка. Злоумышленника ищет полиция.

Ранее мы писали, что квартиру бизнесвумен на Васильевском острове обокрали на 5,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, ремонт техники, удар по лицу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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