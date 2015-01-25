В Петербурге на 3 года осудили участницу телефонной мошеннической схемы

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В Московском районе Петербурга вынесен приговор 20-летней местной жительнице, ранее судимой, за участие в мошенничестве. Суд признал её виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Следствие установило, что в марте 2024 года девушка вступила в преступную группу, занимавшуюся телефонными обманами пожилых людей. Одной из жертв стала пенсионерка, которой неизвестные сообщили, будто её внучка стала виновницей ДТП. За "урегулирование вопроса" злоумышленники потребовали крупную сумму.

Поверив лжесотрудникам, женщина согласилась передать 500 тысяч рублей. Обвиняемая петербурженка организовала приезд такси, водитель которого не знал о преступном характере поездки. Получив от него пакет с деньгами, она перевела их на счёт по указанию сообщников и получила свою долю.

Суд назначил наказание — 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Также в Петербурге пенсионерке вернули похищенные телефонными мошенниками сбережения.

Фото: Piter.tv