В Петербурге пенсионерке вернули похищенные телефонными мошенниками сбережения

Во Фрунзенском районе Петербурга 70-летняя женщина смогла вернуть более 120 тысяч рублей, которые у нее похитили телефонные аферисты. Это стало возможным благодаря вмешательству районной прокуратуры, рассказал "Петербург2".

В конце 2023 года пенсионерке позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов. На протяжении месяца они убеждали ее, что деньги на банковском счете находятся в опасности. Под давлением злоумышленников женщина сняла 100 тысяч рублей и перевела их на указанный ими счет.

Позднее полиция выяснила, что средства поступили жительнице Республики Марий Эл, которая выполняла роль так называемого дроппера — человека, через счета которого проходят похищенные деньги.

Прокуратура обратилась в Звениговский районный суд Марий Эл с требованием взыскать с получательницы перевода всю сумму вместе с процентами за пользование чужими средствами. Суд удовлетворил иск, обязав ответчицу выплатить потерпевшей более 120 тысяч рублей.

