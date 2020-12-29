Мосгорсуд смягчил приговор двум участникам экстремистского сообщества "Новое величие"

Первая инстанция приговорила Костыленкова и Карамзина к 7 годам и 6,5 года соответственно.

Московский городской суд смягчил приговор двум фигурантам дела "Нового величия" Руслану Костыленкову и Петру Карамзину, которых суд первой инстанции признал виновными в экстремизме.

Приговор Люблинского суда отменён.

Назначить Руслану Костыленкову 6 лет и 9 месяцев колонии, Петру Карамзину - 6 лет и 3 месяца. цитата из апелляционного определения Мосгорсуда

Первая инстанция приговорила Костыленкова и Карамзина к 7 годам и 6,5 года соответственно.

Адвокаты подсудимых, что будут обжаловать данное решение. Они просили суд оправдать своих доверителей.

Ранее мы писали, что прокуратура обжалует приговор по делу "Нового величия".