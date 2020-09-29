Защита также подала апелляцию на решение суда.

Прокуратура обжалует приговор по делу "Нового величия", фигурантов которого обвиняют в подготовке свержения государственного строя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского районного суда.

Надзорный орган считает, что приговор фигурантам оказался слишком мягким.

Защита "Нового величия" также подала апелляцию на решение суда.

Защитник Максим Пашков, представлявший интересы одной из фигуранток Марии Дубовик, рассказал, что вынесенные судом сроки соответствуют тем, которые запрашивала прокуратура. Также он отмечает, что с момента оглашения приговора — 6 августа — прошло куда больше 10 суток, отведенных на обжалование приговора.

Ранее мы писали, что фигуранты дела "Нового Величия" подали апелляцию по приговору.

Видео: Youtube/Навальный LIVE