Фигуранты дела "Нового Величия" подали апелляцию по приговору

Суд назначил Костыленкову 7 лет общего режима, Крюкову 6 лет общего режима, Рощину 6,5 лет условно.

Фигуранты дела "Нового Величия" Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Максим Рощин подали апелляцию по приговору. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Суд назначил Костыленкову 7 лет общего режима, Крюкову 6 лет общего режима, Рощину 6,5 лет условно.

В апелляционных жалобах защитники просят приговор отменить, подзащитных оправдать. Павел Чиков, глава "Агоры"

Данных подзащитных по делу "Нового Величия" защищают адвокаты "Агоры" Ильнур Шарапов и Леонид Соловьев.

Ранее мы писали, что трое фигурантов дела "Нового величия" приговорены к реальным срокам.

Видео: Youtube/Евгений Ройзман