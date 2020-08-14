Фигуранты дела "Нового Величия" подали апелляцию по приговору

Фигуранты дела "Нового Величия" Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Максим Рощин подали апелляцию по приговору. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.
Суд назначил Костыленкову 7 лет общего режима, Крюкову 6 лет общего режима, Рощину 6,5 лет условно.
В апелляционных жалобах защитники просят приговор отменить, подзащитных оправдать.
Павел Чиков, глава "Агоры"
Данных подзащитных по делу "Нового Величия" защищают адвокаты "Агоры" Ильнур Шарапов и Леонид Соловьев.
Ранее мы писали, что трое фигурантов дела "Нового величия" приговорены к реальным срокам.
Видео: Youtube/Евгений Ройзман
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