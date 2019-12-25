Четверо получили условные сроки.

Трое фигурантов дела "Нового величия" приговорены к реальным срокам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Люблинский суд Москвы признал всех семерых фигурантов дела виновными в создании экстремистского сообщества. Они не признали свою вину.

Трое подсудимых приговорены к реальным срокам лишения свободы. Руслан Костыленков получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Вячеслав Крюков — 6 лет. Петра Карамзина приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Дмитрий Полетаев, Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин получили условные сроки.

Судья Александр Маслов в своём заключении отметил, что вина доказывается наличием устава организации, сайта, листовок, распределением ролей и программой. При этом фигуранты дела и их адвокаты доказывали суду, что все эти "признаки" подготовил Руслан Дегтярёв, который выступал на суде в качестве свидетеля. Подсудимые не раз называли его "провокатором из ФСБ".

К зданию суда фигурантов дела "Нового величия" пришли поддержать более 200 человек. Среди них были известные политики и правозащитники.

Ранее мы писали, что суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия".