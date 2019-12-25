Но он всё равно останется в колонии.

Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову. Ранее его приговорили к четырём годам лишения свободы за неоднократное участие в несанкционированных митингах.

Котову четыре раза выносили административное наказание за участие в протестных акциях. В сентябре 2019 годе его осудили по уголовной статье. Он стал вторым человеком в стране, который получил реальный срок по 212.1 УК, первым был активист Ильдар Дадин. Его приговор отменил Верховный суд. После этого статью окрестили "дадинской" и долгое время она считалась "спящей".

Суд вынес решение о смягчении приговора до одного года и шести месяцев заключения в колонии. Адвокаты подсудимого требовали полного снятия вины. Прокуратура запрашивала наказание в виде полутора лет заключения. Об этом рассказала адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Отметим, что приобщённая к делу лингвистическая экспертиза не нашла экстремизма или призывов к свержению власти в материалах, которые изъяли у Котова.

Накануне Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверит законность приговора. После этого надзорное ведомство рекомендовало смягчить его до года.

Ранее мы писали о том, что суд отменил приговор Константину Котову.