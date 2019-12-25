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Мосгорсуд проверит законность ареста судмедэксперта Пенцакова по делу о халатности
Сегодня, 12:17
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Мосгорсуд проверит законность ареста судмедэксперта Пенцакова по делу о халатности

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Его также подозревают в служебном подлоге.

Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест судебно-медицинского эксперта, который проводил исследование по делу о гибели заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом информирует пресс-служба суда.

Севастопольский судмедэксперт Александр Пенцаков подозревается в служебном подлоге и халатности. В настоящее время он находится под арестом до 21 сентября.

Рассмотрение жалобы на постановление суда о заключении под стражу Пенцакова в Мосгорсуде назначено на 15 сентября.

из сообщения пресс-службы суда

Напомним, Леонид Ошарин был найден мертвым в Крыму в прошлом году. Причиной смерти чиновника считается самоубийство, однако позже на его теле были обнаружены колото-резаные раны.

Ранее женщина и ребенок в Чите пострадали при взрыве самогонного аппарата.

Фото: pixabay.com
 
 

Теги: александр пенцаков, законность ареста, леонид ошарин, подлог, халатность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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