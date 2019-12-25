Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела депутата Госдумы Вадима Белоусова

Через три месяца депутата задержали в Екатеринбурге.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела депутата и экс-директора ООО "УК Макфа" Госдумы Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки на сумму свыше трёх миллиардов рублей в 2018 году. Тогда же с него сняли депутатскую неприкосновенность.

Через три месяца депутата задержали в Екатеринбурге. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

О рассмотрении пишет газета "Коммерсантъ". В декабре 2020 года дело Белоусова было передано из Челябинского суда в Московский областной.

Ранее Илью Яшина арестовали на десять суток.

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