Их обязаны оформлять все москвичи, передвигающиеся по городу.

Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину из-за цифровых пропусков. Его подавала группа граждан и муниципальный депутат Денис Шендерович. Об решении сообщили агентству "РИА Новости" в пресс-службе суда.

Истцы оспаривали указ градоначальника, по которому ограничивается передвижение граждан в период пандемии коронавируса. Также по нему все москвичи, передвигающиеся по городу, обязаны оформить цифровые пропуска.

Ранее мы рассказывали, что в Тульской области вводят режим цифровых пропусков.