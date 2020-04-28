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Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину из-за цифровых пропусков

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Их обязаны оформлять все москвичи, передвигающиеся по городу.

Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину из-за цифровых пропусков. Его подавала группа граждан и муниципальный депутат Денис Шендерович. Об решении сообщили агентству "РИА Новости" в пресс-службе суда.

Истцы оспаривали указ градоначальника, по которому ограничивается передвижение граждан в период пандемии коронавируса. Также по нему все москвичи, передвигающиеся по городу, обязаны оформить цифровые пропуска.

Ранее мы рассказывали, что в Тульской области вводят режим цифровых пропусков.

Видео: Youtube / Блог Сергея Собянина

Теги: мосгорсуд, москва, пропускной режим
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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