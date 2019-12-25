Мосгорсуд освободил из-под ареста полицейских, обвиняемых по делу Голунова

Рассмотрение ходатайства по продлении меры пресечения проходило без обвиняемых в зале суда.

Московский городской суд освободил из-под ареста четырёх полицейских, обвиняемых по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом пишет агентство ТАСС.

Бывших сотрудников полиции обвиняют в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста.

Суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа. цитата из решения судьи

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин в своём телеграм-канале заявил, что судья не отменил арест, а отменил постановление о продлении содержания под стражей и направил материалы с ходатайством следователя на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Все остаются на своих местах. Сергей Бадамшин, адвокат

Он отмечает, что рассмотрение ходатайства по продлении меры пресечения проходило без обвиняемых в зале суда и без видеоконференции.

Мы с Иваном Голуновым как раз по этому поводу заявляли Басманному суду, что это будет нарушением права на справедливый суд. В итоге мы же и оказались правы.

Ранее Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к задержавшим его полицейским.