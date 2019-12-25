Сумма иска, отметил Голунов, была определена по рекомендации его адвоката Сергея Бадамшина.

Журналист издания Meduza Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к задержавшим его полицейским. До этого его признали потерпевшим в деле о фальсификации доказательств сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас все пять обвиняемых полицейских уволены из МВД. Голунов заявляет, что их работа не была никак связана с борьбой с наркотрафиком — обвиняемые только делали вид, что занимались ей.

Голунов рассказал, что чувствует себя "обманутым налогоплательщиком", поэтому хочет, чтобы обвиняемые полицейские вернули государству зарплату, которую получили за время службы в наркоконтроле. Однако, подчёркивает журналист, такого правового механизма в России нет, поэтому в случае выигранного иска он переведёт сумму в благотворительный фонд.

Сумма иска, отметил Голунов, была определена по рекомендации его адвоката Сергея Бадамшина.

Ранее мы писали, что экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде.