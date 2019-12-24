Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

При этом в отношении вещдоков случилось изменение.

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу фигуранта "московского дела", студента Егора Жукова. Вышестоящая инстанция постановила оставить прежнее решение Кунцевского районного суда в силе.

При этом, как сообщил портал "ОВД-Инфо", приговор изменен в отношении судьбы вещественных доказательств. Жуков получит обратно либертарианский флаг и фигурки лягушек.

Ранее суд приговорил Егора Жукова к трем годам условно за призывы к экстремизму. Суд постановил признать Жукова виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Также фигуранту уголовного дела на два года запретили заниматься администрированием сайтов. Юноша не сможет вести собственный видеоблог на YouTube.

Видео: YouTube / Команда Жукова