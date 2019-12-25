Мосгорсуд оставил под домашним арестом Олега Навального

Активисту изменили адрес содержания под стражей.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 23 марта Олега Навального. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции. Днем 18 февраля суд признал законным заключение под стражу брата российского оппозиционера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции протеста. Известно, что мужчину задержали в центре Москвы 23 января.

Судом признано законным избрание Олегу Навальному меры пресечения в виде содержания под домашним арестом Мосгорсуд

Изменение постановления коснулось только вопроса адреса содержания Олега Навального. Ранее суд отклонил жалобу защиты Марии Алехиной по поводу заключения активистки под стражу. Аналогичные жалобы от Олега Степанова и Любови Соболь инстанция рассмотрит 25 февраля. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по 236 статье УК РФ.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

