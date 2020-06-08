Накануне представители Счётной палаты выявили в Мосгорсуде и Верховном суде нарушения на миллиарды рублей.

Мосгорсуд оценил претензии Счётной палаты, связанные с бюджетом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Мосгорсуде заявили, что в заключении Счётной палаты указано, что переданные суду департаментом городского имущества Москвы два земельных участка и три здания, общая стоимость которых составляет 4 млрд 834 млн 798 тыс. рублей. Претензия регулятора заключается в том, что они не отражены на забалансовом счете по состоянию на 1 января 2019 года. В суде подчеркнули, что данное имущество отражено в счете на 1 января 2020 года.

Также Счётная палата имела претензии к Верховному суду. Там обнаружили нарушения на 1,2 млрд рублей, включая заработную плату сотрудников суда. В пресс-службе уточнили, что это весь объем бюджетных средств, доведенных Судебным департаментов при Верховном суде РФ до Мосгорсуда в 2019 году.

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