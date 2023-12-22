Лимитированная серия транспортных карт будет продаваться так же, как и карты в другом дизайне.

Мосгоризбирком представил транспортную карту "Тройка" с символикой президентских выборов. Макет нового дизайна представила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в ЦИК России

На карте будет изображен символ выборов в виде "галочки" и дата проведения выборов. Также Кириллова сообщила, что на подходе будет представлен и обновленный транспортный билет "Единый". Лимитированная серия транспортных карт будет продаваться так же, как и карты в другом дизайне. Напомним, выборы президента России пройдут с 15-го по 17 марта.

Ранее в ЦИК сообщили, что в избирательной кампании сейчас участвуют 11 кандидатов.

Видео: Telegram / СМОТРИ