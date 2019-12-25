Проголосовать можно будет в течение четырёх дней.

Мосгоризбирком предложил провести голосование по поправкам электронно. Об этом рассказал председатель столичного избиркома Юрий Ермолов на заседании комиссии.

Предлагается проводить дистанционное электронное голосование с 08:00 19 апреля до 20:00 22 апреля, - сказал Ермолов.

Получается, что проголосовать можно будет в течение четырёх дней. Формировать списки планируют на основе заявлений от избирателей.

Приём начнётся 25 марта и завершится 16 апреля. Подать заявку можно через Госуслуги и mos.ru.

Ранее Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции.