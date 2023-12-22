Мощность перевалки портов Мариуполь и Бердянск вырастет до 5,9 млн тонн

Виталий Савельев раскрыл планы правительства по строительству в новых регионах.

Совокупную ежегодную мощность перевалки морских портов городов Мариуполя и Бердянска в 2024 году федеральные власти планируют увеличить до 5,9 миллиона тонн. В 2022 году этот показатель составлял 4,9 миллиона тонн. Соответствующее заявление на правительственном часе в верхней палате парламента страны на пленарном заседании сделал министр по транспорту Виталий Савельев. Чиновник заметил, что на территории Новороссии планируется восстановить 1,5 тысячи километров автомобильных дорог и около 60 километров железного полотна, а также 21 искусственное сооружение.

Напомним, что в 2023 году в новых регионах РФ властям удалось восстановить более 1,9 тысячи километров дорог и 26 искусственных сооружений. Дополнительно былои ликвидированы заторы на шести автомобильных пунктах пропуска.

В Минтрансе сообщили о формировании параметров реализации ВСМ Москва – Петербург.

Фото и видео: Совет Федерации