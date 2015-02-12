Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео

С вулкана Фаградалсфьяль сошла лава.

Мощное извержение вулкана Фаградалсфьяль в Исландии попало на видео. Об этом сообщили журналисты из издания Reuters. В СМИ уточнили, что инцидент зафиксирован на полуострове Рейкьянес в 35 километрах от столицы страны Рейкъявика.

В кадре показано, что из кратера вулкана начинает валить дым. После этого по склону растеклась лава. Местные жители рассказали, что после извержения Фаградалсфьяля небо в регионе окрасилось в красный цвет.

Напомним, что мощному природному явлению ранее предшествовали небольшие извержения, фиксирующиеся сейсмологами на протяжении нескольких недель. За этот период времени специалисты успели выявить порядка 40 тысяч слабых землетрясений на полуострове.

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Фото и видео: Telegram/BAZA