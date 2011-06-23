На месте работают спасательные команды.

В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения. Об этом сообщили в Метеорологическом центре островного государства.

Извержение магнитудой 4,2 началось вечером 18 декабря к северу от города Гриндавик на полуострове Рейкьянес. На месте работают спасательные команды. В близлежащем районе планируется ввести режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что с конца октября на полуострове зарегистрировали 24 тысячи сейсмических толчков.

Ранее мы сообщали, что на Сицилии произошло извержение вулкана Этна.

Видео: Telegram / РИА Новости