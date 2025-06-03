Отмечается, что лавовый поток не угрожает населенным пунктам.

В Италии началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает агентство ANSA.

Перед началом извержения в стране были зафиксированы подземные толчки. Отмечается, что лавовый поток не угрожает населенным пунктам. В некоторых местах зафиксировано выпадение пепла.

Согласно прогнозу сейсмологов, активность вулкана будет увеличиваться в ближайшее время. На территории региона действует красный уровень опасности для воздушного транспорта.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской.

Видео: YouTube / 9 News Australia