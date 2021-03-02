Вверх поднялся столб пепла на несколько километров.

На индонезийском острове Суматра во вторник вновь "проснулся" вулкан Синабунг. Ролик появился в местных социальных сетях. По данным СМИ, жители региона заметили столб пепла, который поднялся на несколько километров вверх. Уточним, что последняя активность вулкана зафиксирована специалистами еще в конце февраля. В настоящее время облако пепла движется в направлении юго-запада.

Напомним, что Синабунг считается стратовулканом. Его высота - 2500 метров над уровнем моря. Он расположен в 60 километрах от ближайшего крупного населенного пункта. В радиусе шести километров от него находятся 12 деревень. Более 400 лет вулкан являлся "спящим". Его активность впервые выявлена в августе 2010 года. Тогда властям пришлось эвакуировать из домов около 12 тысяч человек. Последнее крупное извержение вулкана произошло в августе 2020 года. Тогда Синабунг выбросил в небо столб пепла на расстояние в пять тысяч километров. Жертв среди местного населения удалось избежать.

В Гватемале проснулся вулкан и выбросил трехкилометровый столб пепла.

Фото и видео: YouTube/Atolo Kecil