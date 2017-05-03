На Камчатке зафиксирован выброс вулканического пепла

На Камчатке усиливается извержение Ключевского вулкана. Река лавы растянулась почти на полтора километра, столб дыма и пепла – на два с половиной.
Вулкан проснулся еще в октябре 2020 года, в феврале как казалось, извержение закончилось, но через неделю произошел побочный прорыв горных пород.
Извергающийся вулкан хоть и не опасен для ближайших населенных пунктов, но есть угроза авиасообщению. Высота столбов пепла достигает 2,5 тысяч метров. Есть высокая вероятность того, что лава расплавит снег со льдом и воды размоют дороги между поселками.
В феврале в Гватемале проснулся вулкан и выбросил трехкилометровый столб пепла.
Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.
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