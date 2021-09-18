Аварийные службы занимаются восстановлением дорог и мостов.

Мощный сель заблокировал три дороги в Дагестане. Об этом сообщили представители регионального министерства по транспорту и дорожному хозяйству. Известно, что ливни прошли на территории 17 сентября. Они привели к грязевым и каменным потокам, опустившимся в Тляратинском и Цунтинском районах с гор. Из-за этого оказались повреждены опоры переправы. Над решением проблемы работают аварийные службы.

На трассе "Тлярата - Камилух" случился скальный обвал, а на дороге "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" - обвал и селевые выносы. пресс-служба Минтранса Дагестана

Известно что некоторые участки маршрутов работают в ограниченном режиме. Больше всего от последствия стихии пострадала автомобильная дорога "Тлядал - Бежта - Кидеро". Там сель вышла на двух участках, повредив опоры моста и земляное полотно. Сейчас трасса полностью перекрыта для движения. Транспорт перенаправляется через Цумадинский район по объездному направлению по дороге "Агвали - Шаури - Кидеро".

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Фото: Минтранс Дагестана

Видео: Telegram / Mash Gor