Серьезный пожар охватил 500 "квадратов" построек на Дороге в Каменку

Сейчас горят деревянные и металлические здания.

Сегодня, 24 сентября, в Приморском районе произошел серьезный пожар. У дома № 1, корпус 2, по Дороге на Каменку полыхали хозяйственные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сейчас горят деревянные и металлические здания. Огонь распространился по площади 500 "квадратов". Причины случившегося не сообщаются. Подробности уточняются.

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