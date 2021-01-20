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Серьезный пожар охватил 500 "квадратов" построек на Дороге в Каменку
Сегодня, 20:29
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Серьезный пожар охватил 500 "квадратов" построек на Дороге в Каменку

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Сейчас горят деревянные и металлические здания.

Сегодня, 24 сентября, в Приморском районе произошел серьезный пожар. У дома № 1, корпус 2, по Дороге на Каменку полыхали хозяйственные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сейчас горят деревянные и металлические здания. Огонь распространился по площади 500 "квадратов". Причины случившегося не сообщаются. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  на Металлистов иномарка улетела на тротуар.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

Теги: горят хозяйственные постройки, мчс, пожар по дороге на каменку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

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