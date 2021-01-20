На Металлистов иномарка улетела на тротуар

Автомобиль сбил светофор.

В Красногвардейском районе иномарка улетела на пешеходную часть. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на перекрестке проспектов Кондратьевского и Металлистов. Водитель Volkswagen Polo потерял управление над машиной, съехал с проезжей части и врезался в светофор. На место случившегося прибыли сотрудники экстренных служб. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб