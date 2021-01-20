  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Металлистов иномарка улетела на тротуар
Сегодня, 20:01
129
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Металлистов иномарка улетела на тротуар

0 0

Автомобиль сбил светофор.

В  Красногвардейском районе иномарка улетела на пешеходную часть. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте". 

Инцидент произошел на перекрестке проспектов Кондратьевского и Металлистов. Водитель Volkswagen Polo потерял управление над машиной, съехал с проезжей части и врезался в светофор. На место случившегося прибыли сотрудники экстренных служб. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге поймали 18-летнего радикала за подготовку "зажигательных" акций. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: кондратьевский проспект, проспект металлистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии