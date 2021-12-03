В Петербурге поймали 18-летнего радикала за подготовку "зажигательных" акций

"Активисты" планировали напасть на правоохранительные органы и военкоматы.

Полицейские задержали 18-летнего оппозиционера за подготовку "зажигательных" акций. Об этом сообщили на портале телеканале "Санкт-Петербург".

Стражи порядка получили информацию о молодом мужчине, который с начала спецоперации хотел устроить в Северной столице акции с применением зажигательных смесей, например, с коктейлем "Молотова".

Подозреваемый искал помощников, которые поддержат его идею, в Сети. Известно, что "активисты" планировали напасть на правоохранительные органы и военкоматы.

Сегодня утром, 24 сентября, полицейские поймали злоумышленника. Его передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас стражи порядка разыскивают его "товарищей по делу".

Ранее на Piter.tv: анонимные "минеры" напали на петербургские военкоматы.

Фото: Piter.tv