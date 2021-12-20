Мощная песчаная буря накрыла город Булиа в Австралии

Мощная песчаная буря пронеслась над северо-западом австралийского штата Квинсленд. Об этом сообщил телеканал 9News.
Ветер со скоростью 109 км/час обрушил поток песка и оранжевой пыли на город Булиа. Такая непогода длилась всего 10 минут, затем дождь очистил воздух.
Данных о пострадавших не поступало, хотя местные жители готовились к худшему. По информации синоптиков, песчаную бурю вызвал мощный штормовой ветер.
В июле в США произошло массовое ДТП из-за песчаной бури.
Видео: Youtube/BobMatherPoker
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