В США произошло массовое ДТП из-за песчаной бури

В американском штате Юта песчаная буря привела к серии дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщается в официальном микроблоге Дорожного патруля штата Юта в Twitter.
Инцидент произошел 25 июля. Согласно данным ведомства, из-за песка в воздухе ухудшилась видимость на дороге, вследствие чего произошло массовое ДТП. В результате аварии погибли семь человек. Несколько пострадавших получили травмы различной степени тяжести, часть из которых была отправлена в медицинские учреждения.
Всего столкнулись 20 автомобилей.
Ранее семья из пяти человек сгорела после ДТП под Астраханью.
Фото: Twitter / Utah Highway Patrol
Видео: YouTube / FOX 13 News Utah
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