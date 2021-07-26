В США произошло массовое ДТП из-за песчаной бури

Всего столкнулись 20 автомобилей, семь человек погибли.

В американском штате Юта песчаная буря привела к серии дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщается в официальном микроблоге Дорожного патруля штата Юта в Twitter.

Инцидент произошел 25 июля. Согласно данным ведомства, из-за песка в воздухе ухудшилась видимость на дороге, вследствие чего произошло массовое ДТП. В результате аварии погибли семь человек. Несколько пострадавших получили травмы различной степени тяжести, часть из которых была отправлена в медицинские учреждения.

Всего столкнулись 20 автомобилей.

Ранее семья из пяти человек сгорела после ДТП под Астраханью.



Фото: Twitter / Utah Highway Patrol

Видео: YouTube / FOX 13 News Utah