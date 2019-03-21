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В сети вышел новый трейлер Mortal Kombat 11

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Mortal Kombat 11 выйдет 23 апреля 2019 года.

В сети появился новый трейлер геймплея предстоящей игры Mortal Kombat 11, в которой разработчики показали драку Коталь Кан против Джеки Бриггс. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале разработчик.

Решив поддерживать порядок, император внешнего мира Котал Хан борется с искушением применить ту же жестокую тактику, что и его предшественники
- написано в описании ролика

Mortal Kombat 11 выйдет 23 апреля 2019 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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Видео: ютуб/ Mortal Kombat

Теги: mortal kombat, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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