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Вышел трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела"

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Премьера запланирована на 8 июля 2019 года.

В среду, 20 марта, компания Netflix выпустила первый трейлер третьего сезона сериала " Очень странные дела". Видеоролик опубликован на стриминговом канале. 

Сюжет сериала развернется в тихом провинциальном городке. В новом сезоне зрители увидят повзрослевших любимых героев, главные роли которых исполнили Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие.

Премьера запланирована на 8 июля 2019 года.
Ранее на Piter.TV: Вышел трейлер "Однажды в Голливуде" с Бред Питтом и Леонардо Ди Каприо.
Видео: Netflix

Теги: netflix, очень странные дела, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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