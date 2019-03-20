Вышел трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела"

Премьера запланирована на 8 июля 2019 года.

В среду, 20 марта, компания Netflix выпустила первый трейлер третьего сезона сериала " Очень странные дела". Видеоролик опубликован на стриминговом канале.

Сюжет сериала развернется в тихом провинциальном городке. В новом сезоне зрители увидят повзрослевших любимых героев, главные роли которых исполнили Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие.

Премьера запланирована на 8 июля 2019 года.

Ранее на Piter.TV: Вышел трейлер "Однажды в Голливуде" с Бред Питтом и Леонардо Ди Каприо.

Видео: Netflix