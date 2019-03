Вышел трейлер "Однажды в Голливуде" с Бред Питтом и Леонардо Ди Каприо

Режиссер фильма - Квентин Тарантино.

В Сети опубликовали трейлер девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" ("Once Upon a Time in Hollywood"). В главных ролях: Бред Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Люк Перри, Аль Пачино.

По сюжету действие фильма происходит в 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевестернов и его дублере. По соседству с ними живет актриса и модель Шэрон Тейт, которую убила банда Чарлза Мэнсона.

"Однажды в Голливуде" станет первым фильмом Квентина Тарантино, снятым без участия кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Фото и видео: Sony Pictures Entertainment/ YouTube