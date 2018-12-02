Вышел тизер российского фильма ужасов "Вдова"

Премьера фильма запланирована на 2 января 2020 года.

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала тизер фильма ужасов "Вдова", снятого по истории поисково-спасательной группой в лесах на севере Ленинградской области. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

По сюжету фильма, во время поиска ребенка спасатели сталкиваются со зловещими знаками, а позднее и вовсе находя труп пожилой женщины. Герои понимают, что они оказались в лесу в канун Покрова дня, когда, согласно поверьям, тёмные силы превращают лес в смертельную ловушку.

Режиссером ленты выступил дебютант Иван Минин. Главные роли в картине сыграли Виктория Потемина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова, Илья Агапов, Алексей Анискин, Константин Нестеренко, Олег ЧугуновПетренко и другие. Премьера фильма запланирована на 2 января 2020 года.

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Видео: Central Partnership