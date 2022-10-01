Морскую набережную намерены продлить до Мичманской улицы в Петербурге

Общая протяженность нового участка составит 763 метра.

В понедельник, 31 июля, в Петербурге прошло рабочее совещание Александра Беглова с членами правительства. На встрече сообщили о планах Смольного продлить Морскую набережную от Флагманской улицы до Мичманской улицы.

Работы пройдут в Василеостровском районе. Общая протяженность нового участка составит 763 метра. Специалисты благоустроят Линейный парк возле набережной. Кроме того, администрацией города было принято решение реконструировать два моста через Смоленку.

В сообщении отмечается и то, что в Колпинском районе построят улицу Георгия Водопьянова – она пройдет от Загородной улицы до улицы Севастьянова, а ее протяженность – 743 метра. Будут предусмотрены односторонние боковые проезды, тротуары и велодорожка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах построят поликлиники.

Фото: Piter.TV