Морской вокзал в Петербурге включат в список выявленных памятников

Эта инициатива является частью совместного проекта КГИОП и Санкт-Петербургского Союза архитекторов, цель которого — выявление наиболее значимых примеров советской архитектуры, созданных в период с 1950 по 1980-е годы.

Комитет по охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассматривает возможность включения Морского вокзала в Петербурге в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Эта инициатива является частью совместного проекта КГИОП и Санкт-Петербургского Союза архитекторов, цель которого — выявление наиболее значимых примеров советской архитектуры, созданных в период с 1950 по 1980-е годы. Специалисты убеждены, что Морской вокзал достоин внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения.

Здание Морского вокзала было возведено в 1984 году по проекту архитектора Виталия Сохина и его команды из ЛенНИИпроекта. Идея постройки крупного морского вокзала зародилась еще в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Создание проекта стало непростой задачей ввиду отсутствия аналогов подобного сооружения в мировой практике. Важным моментом стала защита "парусов" — знаковых элементов фасада, которые изначально были отвергнуты Градостроительным советом. В конечном счете было принято решение заменить тяжелые железобетонные паруса легкими металлическими конструкциями.

Архитектурный критик Борис Кириков подчеркивает, что в облике вокзала нашли отражение тенденции к пластичности, символизму и отсылкам к исторической архитектуре. Алюминиевые панели на фасадах символизируют наполненные ветром паруса, усиливая морскую тематику строения. Башня со стальным шпилем и миниатюрным кораблем напоминает Главный Адмиралтейский корпус, что усиливает связь с морской историей города.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга завершили реставрацию фасадов дома Кумовича.

Фото: КГИОП