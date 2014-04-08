В центре Петербурга завершили реставрацию фасадов дома Кумовича

Утерянные и поврежденные декоративные элементы были восстановлены путем снятия форм с сохранившихся оригиналов.

Завершены реставрационные работы на фасадах дома Кумовича, расположенного на улице Некрасова, 46, в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Здание, построенное в 1902 году по проекту архитектора Алексея Шильцова в стиле эклектики с элементами неоренессанса и неогрека для Петра Кумовича, сохраняет свои исторические особенности, включая объемно-пространственную структуру, архитектурные и художественные решения, а также оригинальную конструктивную систему. Фасады украшены большим количеством декоративных элементов.

Реставраторы выполнили восстановление кирпичной кладки и швов, отремонтировали штукатурные покрытия, металлическую облицовку карнизов, каменную основу фундамента, деревянные конструкции дверей и окон, а также обновили входные зоны и технические приямки.

Утерянные и поврежденные декоративные элементы были восстановлены путем снятия форм с сохранившихся оригиналов. Деревянные двери восстанавливались с учетом исторических материалов, выявленных в ходе архивных и научных исследований, пояснили в КГИОП. Сегодня здание используется в качестве многоквартирного жилого дома, сохраняя своё изначальное назначение.

Ранее КГИОП одобрил проект перестройки корпуса дома Шаховской, где жил Лермонтов.

Фото: КГИОП