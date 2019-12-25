КГИОП одобрил проект перестройки корпуса дома Шаховской, где жил Лермонтов

Согласно проекту, строения, обозначенные литерами А и Б, будут преобразованы в многоквартирный жилой дом.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) одобрил проект перестройки двух корпусов дома, расположенных по адресу: улица Садовая, дом 61. Об этом свидетельствует официальное заключение ведомства. Речь идёт о бывшем доходном доме, принадлежавшем княгине Шаховской. В период с 1836 по 1837 год в этом здании проживал великий русский поэт Михаил Лермонтов.

Согласно проекту, строения, обозначенные литерами А и Б, будут преобразованы в многоквартирный жилой дом. В заключении КГИОП уточняется, что проект предусматривает реконструкцию указанных зданий для создания многоквартирного жилого комплекса со встроенными коммерческими помещениями. Северный и западный флигели, относящиеся к литере А, будут реконструированы с изменением их размеров. В восточном флигеле (литеры А и Б) запланирован демонтаж и замена пришедших в аварийное состояние кровли и внутренних конструкций с последующим восстановлением зданий в их прежних габаритах.

В 2024 году Арбитражный суд обязал Мариинский театр провести реставрационные работы в здании в течение пяти лет. Ранее в проекте реставрации упоминалось о планах по созданию атриума во внутреннем дворе и размещению Музея-квартиры Лермонтова на втором этаже, а также офисных помещений с отдельным входом.

Ранее мы сообщили о том, что три газгольдера на Обводном канале признаны памятниками регионального значения.

Фото: citywalls.ru (люблюпитер)