"Морской порт Санкт-Петербург" возглавил Андрей Ярославцев

Андрей Ярославцев имеет почётное звание "Ветеран порта".

Управляющим директором АО "Морской порт Санкт-Петербург" стал Андрей Ярославцев. Об этом сообщила пресс-служба порта.

Ярославцев работает в стивидорном бизнесе более 30 лет. В 1988 году он в качестве инженера-механика трудился в Ленинградском морском торговом порту. С 1996 по 2008 год занимал ведущие инженерные и руководящие должности. В 2016 году стал управляющим директором АО "Туапсинский морской торговый порт".

Андрей Ярославцев имеет почётное звание "Ветеран порта".

Ранее пассажирский порт Петербурга закончил реконструкцию таможенного пункта и готов принимать грузы.

Фото: пресс-служба ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"