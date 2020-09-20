Пассажирский порт Петербурга закончил реконструкцию таможенного пункта и готов принимать грузы

В Петербурге завершилась реконструкция постоянного морского многостороннего пункта пропуска через государственную границу России пассажирского порта Петербурга "Морской фасад". Об этом сообщают "Невские новости" 22 августа.
Торжественная церемония открытия прошла 3 июня 2021 года. Пункт пропуска построили в рамках сотрудничества России и Финляндии. Благодаря этому в порту появилась возможность принимать грузовой транспорт, перемещаемый на паромах.
Как рассказали в пресс-центре "Морского фасада", после реконструкции компания готова принимать к обработке все виды накатных грузов. Порт способен обслужить круизные и паромные суда длинной до 340 метров и осадкой до 9,5 метра.
Ранее беспилотные суда могут запустить по маршруту Калининград - Балтийск после 2025 года.
Фото: Piter.tv
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