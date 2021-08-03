Беспилотные суда могут запустить по маршруту Калининград - Балтийск после 2025 года

Андрей Белоусов рассказал о начале работы безэкипажных судов автоматическом режиме.

Беспилотные суда могут запустить по маршруту Усть-Луга - Калининград - Балтийск после 2025 года. Такой информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился российский вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее стало известно о том, что в начале текущего года грунтоотвозная шаланда "Рабочая" совершила первый рейс в автоматическом режиме. Операция проводилась под контролем экипажа.

Первый маршрут, который мы хотим отработать, может быть даже удастся первыми в мире его запустить, - это Усть-Луга - Калининград - Балтийск. В перспективе после 2025 года, может быть, автономные суда будут заходить в порт. Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ

Напомним, что "Росморпорт" начал испытания оборудования для безэкипажного судовождения в 2020 году. В мероприятиях участвуют земснаряд "Редут" и шаланда "Рабочая". На первом судне размещен специальный пульт дистанционного управления шаландой. Аппаратура установлена и на "Рабочей".

Белоусов призвал сделать Северный морской путь международным транспортным коридором.

Видео: YouTube / Россия 24