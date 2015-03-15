Бойцы элитного подразделения Украины уже больше двух лет остаются в плену.

Находящиеся более двух лет в российском плену военнослужащие из элитного подразделения морских пехотинцев Вооруженных сил Украины записали видеообращение к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Представитель 36-й бригады ВСУ Алексей Бошин заметил, что бойцы, которых ранее называли эли той, сидят гораздо дольше, чем представители "Азова"* (запрещенная на территории России экстремистская,неонацистская и террористическая организация). По словам иностранца, они не ожидали, что так долго будут оставаться в плену, в то время, как обмены между странам ведутся регулярно.

У нас только одна догадка, что мы никому не нужны просто. Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди. Надеемся, что вернемся по своим домам, к своим семьям и близким. Алексей Бошин, пленный ВСУ

Пленные морпехи обяснили журналистам новостного агентства "РИА Новости", что изначально были брошены командованием в городе Мариуполе, после чего оказались в плену.

Кадыров предложил США обменять пленных ВСУ на отмену санкций против его семьи.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости