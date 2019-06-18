Морпех обвинил Call Of Duty в излишней реалистичности

Бывшего военного поддержали в соцсетях.

Бывший американский морпех обвинил создателей компьютерной игры Call Of Duty в чрезмерном реализме. Ранее разработчики заявили, что переиздание Modern Warfare станет особенно кровавым. По мнению экс-военного, такую ситуацию нельзя было допускать. Американца поддержали многие люди, прошедшие через ужасы войны. Они объяснили, что относятся к жестокости в играх не так, как остальное население.

Напомним, что обновленная версия игры будет доступна для общественности с 25 октября 2019 года. Modern Warfare станет 16 частью во франшизе. На данный момент создатели опубликовали скриншоты спецопераций. Разработчикам все же пришлось вырезать несколько эпизодов,. Они признали их слишком жестокими. По заявлению компании, они поняли, что перешли черту в некоторых моментах. Например, была убрана сюжетная линия с похищенной русским солдатом девочкой. Не смотря на это, компания настаивает на том, что Call Of Duty должна оставаться жуткой, трагичной и реалистичной.

В ходе операции игрок сможет застрелить невинного ребенка. Игра распознает, было ли это сделано случайно или специально.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывшего президента УЕФА Мишеля Платини взяли под арест из-за коррупции.

Видео: YouTube/Call of Duty