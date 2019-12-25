Настоящие морозы ударят по Петербургу в Крещение

В новогоднюю ночь будет теплее ожидаемого.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придут морозы. По словам специалиста, в ближайшие дни в городе похолодает, однако в новогоднюю ночь температура воздуха будет теплее ожидаемого. Об этом пишут "Невские Новости".

Похолодание, которое придет в Петербург перед Новым годом, будет временным. Настоящие морозы ударят по городу к празднику Крещения Господне (19 января).

"Это получалось по долгосрочным прогнозам, но пока предварительно", - отметил синоптик.

Ранее был назван быстрый и правильный способ похудения к Новому году.

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